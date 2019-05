Für Kinder : Was Bilder erzählen: Eine Ausstellung nur für Kinder

Was Bilder erzählen: Eine Ausstellung nur für Kinder

(arc) Im Kulturbahnhof Eller wurde jetzt eine Ausstellung eröffnet, die sich speziell an Kinder richtet: „Was Bilder erzählen“ – eine Ausstellung für Kinder bis zum Ende der Grundschulzeit. Sie versammelt Gemälde, Zeichnungen und Druckgrafiken, die einen erzählerischen Charakter haben und Kinder zum Entdecken der Bilder anregen.

Der Besuch der Ausstellung ist kostenlos, auch für Erwachsene. Die Initiatoren würden sich freuen, wenn viele Eltern zusammen mit ihren Kindern in die Ausstellung kämen und sich über die sehr unterschiedlichen Bilder unterhalten und austauschen würden. Zu den meisten Werken gibt es kurze und auch für Kinder leicht verständliche Erläuterungen über Künstler oder Inhalte.

Für Grundschulen werden zweimal pro Woche zusätzliche Öffnungszeiten am Vormittag angeboten – und zwar Dienstag und Donnerstag zwischen 9 und 13 Uhr. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich unter 210 84 88 oder per Mail info@kultur-bahnhof-eller.de. Die Ausstellung im Kulturbahnhof Eller an der Vennhauser Allee 89 läuft noch bis zum 23. Juni und ist regulär von Dienstag bis Sonntag, 15 bis 19 Uhr, geöffnet.