Arbeitswandel in Düsseldorf Ausstellung in Düsseldorf zeigt modernen Wandel auf dem Arbeitsmarkt

An sechs unterschiedlichen Stationen können sich Besucher mit Fragen zu ihrer Berufswahl beschäftigen: „Was will ich arbeiten?“, „Was wird in der Arbeitswelt wichtig werden?“, „Wie kann mir intelligente Technik helfen?“, „Wie wird sich meine Arbeit verändern?“, „Wie mache ich mich fit für die Zukunft?“ und „Wie werde ich mit Technik zusammenarbeiten?“. An den einzelnen Stationen werden verschiedene Fähigkeiten und Interessen getestet, andere Stationen zeigen Jobs im Wandel.