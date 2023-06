Parks in Düsseldorf Alles so grün rund um die Kirche

In den Hochbeeten entfalten sich gerade Erdbeeren, Salat und Tomaten. „Wir betrachten dieses Jahr noch als Testlauf. Hier sollen möglichst Kita und Grundschule jeweils die Patenschaft für eines der Beete übernehmen, die Früchte anbauen, ernten und dann natürlich auch essen. Prinzipiell ist aber jeder eingeladen, sich an diesem Urban-Gardening-Projekt zu beteiligen“, erklärt Schröer. So sollen auch Schilder angebracht werden und den jeweiligen Paten namentlich nennen. Mittelfristig wird zudem eine Kooperation mit der Initiative Gerresheim Nachhaltig angestrebt, um die Wasserversorgung sicherzustellen. Geplant ist, dafür Regenwasser in Containern aufzufangen. Dass auf dem Gelände ein paar Bäume gefällt werden mussten, ist zwar nicht so schön, für Ersatz wurde aber gesorgt.