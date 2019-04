Debatte im Schulausschuss : Mit Klimageräten gegen heiße Klassenräume

Düsseldorf Für ein Hitzeschutz-Konzept sieht die Stadt keinen Bedarf. Helfen soll ein Klimaschutzmanager.

Schuldezernent Burkhard Hintzsche bestätigte, dass es in den heißen Sommermonaten „zu extremen Hitzeentwicklungen in Klassen- und anderen Unterrichtsräumen“ gekommen sei. Vor allem an Standorten, die sich wegen ihrer Bauart schnell aufheizen und über keine ausreichende Nachtabkühlung verfügen, sei die Situation als belastend empfunden worden. Dort, wo Sonnenschutz („Verschattungsanlagen“) nachrüstbar seien, werde die Verwaltung „möglichst schnell versuchen Abhilfe zu schaffen“. Klar sei aber auch, dass dies nicht an allen Standorten möglich ist. Temporäre Beeinträchtigungen des Schulbetriebs bei extremen Heißwetterlagen werde es auch künftig geben.