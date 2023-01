Kommunalpolitik in Düsseldorf Viele Baugebiete hängen in der Warteschleife

Umso wichtiger sei es, dass es dieses Jahr mit dem Bauvorhaben an der Königsberger Straße/Tulpenweg endlich losgeht, betont Christian Rütz (CDU). Dort entstehen rund 161 Wohnungen und 24 Reihenhäuser. Er hofft zudem, dass auch die Bebauungsplanverfahren Oelser Straße/Jägerstraße in Eller und eben am Breidenplatz in Unterbach in diesem Jahr vorangehen, „ein Baubeginn dort ist aber noch nicht realistisch“.



Wohnen In diesem Kontext meint Bodo Schadrack (FDP) eher pessimistisch: „Der erhoffte Bauboom und der Fortschritt im Bereich Wohnen, insbesondere beim bezahlbaren Wohnen, sind nicht eingetretenen. Im Gegenteil: Man hat das Gefühl, dass Bauen in Düsseldorf noch komplizierter und teurer geworden ist.“ Dabei würden weitere Wohnflächen, die nicht mit bürokratischen Hürden künstlich verteuert werden, dringend gebraucht – gerade auch mit Blick auf die große Herausforderung 2023: „Alles, gerade das Wohnen, wird noch teurer werden. Dies muss unbedingt angegangen werden. Bisher sehe ich da von der Stadtregierung leider keine effektiven Maßnahmen“, so Schadrack. Wohlfühlpolitik mit mehr Radwegen und mehr Grün helfe nicht. „Es braucht mehr Personal in der Bauverwaltung, weniger städtische Regeln und aktive städtische Unterstützung beim Bauen“, fordert der Liberale.



Verkehr Beim Thema Verkehr stehe besonders der Start des Rheintaktes im Fokus, der eine neue U-Bahnlinie bis zum Betriebshof Lierenfeld und bessere Busverbindungen nach Unterbach bringe, betont Rütz. Auch der Umbau des Autobahndreiecks Düsseldorf-Süd werde hoffentlich 2023 abgeschlossen. Beim Thema Radwege lenkt Rütz den Blick auf eine Machbarkeitsstudie für eine Verbindung von Gerresheim über Vennhausen und Unterbach nach Erkrath und Wuppertal. Ein Schwerpunkt sei außerdem die Verbesserung des Lärmschutzes an der Güterbahnstrecke Rath-Eller sowie die Planung einer Überfahrung statt des Bahnübergangs Am Hackenbruch. „Ferner muss die Planung der Gestaltung des Lärmschutzes am RRX durch Eller und Lierenfeld beachtet werden“, sagt der CDU-Ratsherr.