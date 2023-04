Ausbildung in Düsseldorf „Abitur-Noten sind nicht mehr relevant bei der Bewerbung“

Tausende junge Menschen machen in diesen Wochen auf Düsseldorfer Gymnasien ihr Abi und kämpfen um die bestmögliche Abschlussnote. Wer nicht studieren, sondern lieber direkt arbeiten will, bewirbt sich klassisch auf eine duale Ausbildung. Knapp 12.000 „Azubis“ gibt es in Düsseldorf, rund die Hälfte arbeitet in kaufmännischen Berufen – also dort, wo es viele Schulabgänger mit Hochschulreife hinzieht.