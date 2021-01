Natur in Düsseldorf : Ausbildung für Naturschutz-Helfer

Urdenbach 23 Teilnehmer absolvierten die Prüfung der Biologischen Station Haus Bürgel.

Ab März 2020 habe die Corona-Krise das Projekt vor Herausforderungen gestellt. Die Kurse mussten in Kleingruppen oder als Online-Veranstaltungen abgehalten werden. Während der Lockerungen im Sommer konnten wieder einige ehrenamtliche Einsätze stattfinden. So unterstützten die Mitwirkenden zum Beispiel eine Wanderschäferin in der Hildener Heide, legten Wildblumenwiesen an und produzierten Nisthilfen für Wildbienen. Andere Aktive konstruierten Steinkauzröhren und hängten sie an geeigneten Stellen auf. Wiederum andere kümmerten sich um die Reinigung der Beschilderung im Naturschutzgebiet Neandertal.