Radverkehr in Düsseldorf : Ausbau der Radwege an der Franklinbrücke

Pempelfort/Düsseltal Anfang 2020 soll die Lücke im Radhauptnetz von der Moltkestraße bis zur Rethelstraße komplett geschlossen werden.

Der Anfang auf der Franklinbrücke ist schon gemacht, Anfang 2020 soll die Lücke im Radhauptnetz von der Moltkestraße bis zur Rethelstraße komplett geschlossen werden. Mehr als eine Million Euro an Baukosten werden in die Maßnahme investiert. Im Knotenpunkt Rethelstraße/Achenbachstraße/Ahnfeldstraße werden die vorhandenen Radwege versetzt, und Fahrradaufstellflächen an den Straßenquerungen hergestellt. Auf der Westseite der Rethelstraße wird der Radweg als markierter Schutzstreifen auf die Fahrbahn geführt, eine der beiden Fahrspuren in Richtung Franklinbrücke entfällt dann. Dadurch wird Platz für die Anlage von Längsparkplätzen geschaffen.

Auf der Franklinbrücke wird beidseitig ein Radfahrstreifen mit zwei Metern Breite markiert. In diesem Zusammenhang entfällt jeweils der rechte Fahrstreifen der Fahrbahn. Eine Einschränkung der Leistungsfähigkeit des motorisierten Individualverkehrs entstehe dadurch nicht, ist die Verwaltung überzeugt, die der Bezirksvertretung 2 die Beschlussvorlage in der Sitzung am 8. Oktober präsentiert. Zudem sind die Anschlüsse der Radfahrstreifen an die Bagel- und die Moltkestraße geplant. Im Kreuzungsbereich Franklinbrücke/Bagelstraße/Moltkestraße wird in der Bagelstraße ein Radfahrstreifen für den rechts (Richtung Franklinbrücke) und den links abbiegenden (Richtung Moltkestraße) Radverkehr angeboten.