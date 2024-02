Düsseldorfer Apotheke schließt nach 143 Jahren „Viele heulen sich die Augen aus dem Kopf“

Das Apothekensterben in Düsseldorf erreicht jetzt auch eine besonders traditionsreiche und beliebte Apotheke im Herzen von Unterbilk: Aschermittwoch wird sich Apotheker Franz-Josef Cüppers mit 76 Jahren in den Ruhestand verabschieden – und dann wird die mehr als 140 Jahre alte St. Martin-Apotheke an der Lorettostraße 19 für immer schließen. Denn Cüppers konnte wie so viele andere Apotheker im Land keinen Nachfolger finden. Am Dienstag brachte er in den Schaufenstern die Schließungsschilder an: „Viele Menschen, jung und alt, heulen sich die Augen aus dem Kopf.“