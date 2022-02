Räumungsverkauf bei Möbelmarke : Aus für BoConcept in Düsseldorf

Düsseldorf Nach mehr als 25 Jahren will der bisherige Franchisenehmer neu starten und sagt, wie es mit dem Unternehmen und den Geschäften weitergeht. Zuvor gibt es einen Räumungsverkauf.

Arne Kristiansen, ebenfalls Geschäftsführer, hatte den ersten BoConcept-Store NRWs in Düsseldorf eröffnet, zunächst in einem Gerresheimer Hinterhof. Es folgte kurz danach der Umzug in den Showroom an der Vennhauser Allee 280. Zudem wurde man einer der ersten Mieter im Stilwerk an der Grünstraße. Jetzt sagt er: „Ein erster Riss entstand vor fünf Jahren, als die dänische Inhaberfamilie das Unternehmen BoConcept an einen englischen Equity Fonds verkaufte.“ Mittlerweile gebe es keine Grundlage mehr „für unternehmerische Partnerschaft und Fairness. Wenn man als Unternehmer an diesem Punkt ist, muss man Schluss machen“.