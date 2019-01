Gesundheit in Düsseldorf: Augenarzt-Notdienstpraxis an der Uniklinik geplant

Düsseldorf Angedacht ist eine Kooperation der niedergelassenen Ärzte mit der Uniklinik, wie die KV Nordrhein erklärt. Damit soll die Notfallversorgung in der Landeshauptstadt verbessert werden.

Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Nordrhein plant für den Sommer die Eröffnung einer zentralen augenärztlichen Notdienstpraxis an der Uniklinik, die in Kooperation mit der dortigen Klinik für Augenheilkunde betrieben werden soll. Schwere Notfälle könnten dann unmittelbar an die Augenklinik übergeben werden, erklärte die KV auf Anfrage. Die niedergelassenen Ärzte könnten „leichtere“ Beschwerden versorgen und so die Klinikärzte entlasten. Am bisherigen Standort des augenärztlichen Notdienstes in der Notdienstpraxis am EVK sei diese unmittelbare Anbindung an eine Fachklinik nicht vorhanden.