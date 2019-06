Magier in Düsseldorf : Ehrlich Brothers verzaubern Zuschauer in der Arena

Die Ehrlich Brothers haben einen neuen Weltrekord aufgestellt. Mehr als 40.000 zahlende Zuschauer kamen in die Arena nach Düsseldorf – so viele wie noch nie bei einer Zaubershow.

Die Ehrlich Brothers haben Wort gehalten. „Wir wollen den Weltrekord nach Düsseldorf holen“, hatte Chris Ehrlich angekündigt. Und das zaubernde Brüderpaar schaffte es, 40.211 zahlende Zuschauer in die Merkur Spielarena zu locken. Damit haben Chris und Andreas Ehrlich ihren eigenen Weltrekord „Zuschauer bei einer Zaubershow“, den sie 2016 mit 38.503 Augenzeugen in Frankfurt aufgestellt hatten, gebrochen. „Das ist euer Rekord“, jubelte Andreas Ehrlich mit großer Geste Richtung Publikum. „Es war der geilste Abend unseres Lebens.“

Auch, weil die Arena Heimstätte zweier weiterer Weltrekorde wurde. Mit 23,23 Kilometern hatten die Ehrlich-Brothers-Anhänger für den „längsten Fanbrief der Welt“ gesorgt. „Ich bin sehr viel in der Arena gelaufen“, sagte Olaf Kuchenbecker, oberster Rekord­richter des Rekord-Instituts für Deutschland bei der Übergabe der Urkunde. Und Kuchenbecker durfte ein drittes Mal zur Tat schreiten, denn auch die Bestmarke für „an einem Zaubertrick Beteiligte“ halten jetzt die beiden Zauberkünstler aus Ostwestfalen-Lippe sowie bisher noch ungezählte Arena-Besucher. „Die genaue Zahl kommt noch“, so Kuchenbecker. „Aber es waren auf jeden Fall mehr als die bisherige Rekordzahl von 12.514.“ Jeder Zuschauer hatte unter seinem Sitz vier Emojikarten gefunden, diese zerrissen, gemischt, die Hälften untereinander getauscht, sechs Teile weggeschmissen und am Ende doch wieder je eine komplementäre Karte in Händen gehalten. Bei den meisten hatte das geklappt.