Unternehmen in Düsseldorf : Auftragsbücher von Rheinmetall immer voller

Düsseldorf Das Unternehmen erwartet eine Fortsetzung seines Wachstumskurses. Im ersten Halbjahr war der Umsatz um 2,2 Prozent gestiegen.

Der operative Gewinn, also das Betriebsergebnis vor Steuern und Zinsen, ist um 5,8 Prozent auf 163 Millionen Euro gestiegen. Das Ergebnis je Aktie ist um 36,3 Prozent auf 2,44 Euro gestiegen. Auch der Auftragsbestand zum 30. Juni hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. So betrug er zuletzt 8,8 Milliarden Euro, nach sieben Milliarden ein Jahr zuvor.

Im Verteidigungsbereich „spüren wir verstärkt den großen Nachholbedarf in der militärischen Beschaffung in vielen Ländern“, erklärt Armin Papperger, Vorstandsvorsitzender von Rheinmetall. „Das gilt ganz besonders auch in Deutschland, wo wir der Bundeswehr ein wichtiger Partner in der Modernisierung und beim Schließen von Ausrüstungslücken sind.“