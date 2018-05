Aufstiegsfeier in der Alten Kämmerei: Infos zur Party

Düsseldorf Wenn Düsseldorf die Fortuna-Mannschaft feiert, dann heißt es für die Fans: Den richtigen Platz zum Zuschauen finden. Direkt gegenüber findet eine Party statt, die vielleicht das richtige ist.

Eine ganze Stadt jubelt mit ihrem Verein, wenn am nächsten Montag im Rathaus die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf ihren Aufstieg in die Erste Bundesliga feiert - und dazu auch auf einem eigens aufgebauten Zusatzbalkon mit den Fans steigt. Mit einem "Panoramablick auf den Marktplatz" wirbt jetzt der Veranstalter "0049 Events" für die Party nebenan: Der Veranstalter, der auch das Boui Boui Bilk betreibt, hat die Alte Kämmerei neben dem Rathaus zur Zwischennutzung gemietet und organisiert dort nun Partys. Mit perfektem Blick auf Rathaus und Balkon geht deshalb dort am Montag ab 14 Uhr die inoffizielle Aufstiegsparty los.

Der Eintritt ist frei, heißt es in der Facebook-Ankündigung des Veranstalters. Pluspunkt: Anders als der Marktplatz ist der Ort regensicher, sollte der Sommer bis dahin nicht zurückgekehrt sein. Die Feier am Rathaus beginnt um 15 Uhr, das Geschehen im Inneren wird auf einer Großleinwand übertragen. Sollte Fortuna am Sonntag beim letzten Auswärtsspiel in Nürnberg auch noch Meister der 2. Fußball-Bundesliga werden, wird auch die Meisterschale auf dem Balkon bei der Party vor dem Rathaus überreicht.