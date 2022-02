Auch Oberbürgermeister Keller vor Ort : Düsseldorfer Bündnis gedenkt der Pandemie-Opfer

Mit Grablichtern erinnerten die Teilnehmer der Mahnwache auf dem Marktplatz den Opfern der Corona-Pandemie. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Mit einer Mahnwache haben der Düsseldorfer Appell und der Oberbürgermeister an die Covid-Toten erinnert – und sich klar gegen die Corona-Proteste gerichtet.

Bei einer Mahnwache haben Mitglieder des Bündnisses Düsseldorfer Appell, Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger den Opfern der Pandemie gedacht und sich gegen die wöchentlichen Demonstrationen der Corona-Maßnahmen-Kritiker gerichtet. Etwa 40 Personen versammelten sich – mit Grablichtern in den Händen – am Mittwochabend auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Die Mahnwache gelte allen, die unter der Pandemie leiden müssen, sagte Sigrid Wolf, Sprecherin des Bündnisses. Statt zu demonstrieren wolle man innehalten.

Oberbürgermeister Stephan Keller brachte sein Mitgefühl mit den Opfern, den Erkrankten und deren Angehörigen zum Ausdruck. Er dankte allen, die bei der Bewältigung der Pandemie helfen, und allen, die „die Einschränkungen so solidarisch mitgetragen“ haben. „Wir tragen das mit Fassung und einem Schuss rheinischem Optimismus“, sagte Keller. Kritik an den Maßnahmen sei legitim, das Streiten sogar wünschenswert. „Es ist Ausdruck einer lebendigen Demokratie.“ Dennoch appellierte der Oberbürgermeister an alle Demonstranten, sich an geltendes Recht zu halten – und sich nicht von Personen vor den Karren spannen zu lassen, die demokratische Werte in Frage stellten.

Diese Vorwürfe hatten die Organisatoren der Proteste, die sich selbst Außerparlamentarische Opposition nennen, am Dienstag in einem offenen Brief zurückgewiesen. „Wir sind weder ,Rechtsextreme‘ noch ,Querdenker‘“, hieß es darin. „Wir sind Menschen aus der Mitte der Gesellschaft, parteiunabhängig und niemanden gegenüber weisungsgebunden.“ Man wünsche sich Kommunikation statt Aggression – bei der Mahnwache aber waren die Absender nicht vor Ort.