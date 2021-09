Aufräumaktion in Düsseldorf : Tausende zum RhineCleanUp erwartet

Model Anna Hiltrop ließ sich am Paradiesstrand für die Werbekampagne des „RhineCleanUp“ fotografieren. Foto: Jens van Zoest

Düsseldorf Am 11. September ist es wieder so weit, zehntausende Freiwillige werden an den Ufern des Rheins Müll einsammeln. Auch in Düsseldorf werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Wer mitsammeln möchte, ist herzlich willkommen.

Der Rhein ist von der Quelle bis zur Mündung 1232,7 Kilometer lang. Damit ist er lang genug jede Menge Müll, Schmutz, Unrat mitzuführen und dort abzuladen, wo es die Strömung hintreibt. Das passiert auch auf den etwas mehr als 40 Kilometern, die Europas verkehrsreichster Strom durch Düsseldorf fließt.

Und auch die Sonnenuntergangsanbeter, Grillfreunde, Partyfeierbiester und Spaziergänger, die an den Gestaden des Rheins ihre Freizeit verbringen, kehren oft genug nach Hause zurück, ohne ihre Müll-Hinterlassenschaften ordentlich zu entsorgen. Das sind alles Gründe, um die Rheinufer immer wieder zu reinigen, so wie es der „RhineCleanUp“ jetzt für den 11. September zum vierten Mal initiiert.

„Wir rechnen mit mehr als 500 Gruppen und 40.000 Menschen, die die Ufer des Rheins und einiger Nebenflüsse vom Müll befreien“, erläutert Rhine-Clean-Up-Initiator Joachim Umbach. „In Düsseldorf werden wir wohl mehr als 40 Gruppen mit 4000 bis 5000 Müllsammlern haben.“

Unter anderem werden auch Mitglieder von Pro Düsseldorf, die den alljährlichen „Dreck-weg-Tag“ mitorganisieren, auf den Rheinwiesen an der Oberkasseler Brücke sammeln, Hauptsponsor Postcode Lotterie hat sich für die Säuberung des Paradiesstrandes angemeldet, die private Initiative BlockBlocks RhineCleanUp kümmert sich um den Bereich der Kniebrücke, während sich die Düsseldorfer Jonges im Hofgarten für Sauberkeit sorgen und ein Team des Aquazoos den Nordpark im Auge hat.

Foto: Anne Orthen (ort) 6 Bilder Freiwillige Helfer säubern Rheinufer in Düsseldorf

Zu einer städteübergreifenden vereinigten Müllsammlung wird es in Wittlaer kommen. Dort haben sich die Düsseldorfer und Duisburger Philharmoniker für die internationale Sammelaktion angemeldet. „Wir haben einige Gruppen direkt angesprochen und ihnen bestimmte Sammelgebiete zugeordnet, damit nicht plötzlich alle auf den Oberkasseler Rheinwiesen zum Sammeln kommen“, erläutert Umbach. „Das hat gut funktioniert, sodass wir wieder mit einem Erfolg des RhineCleanUps rechnen.“

Wobei er aber gar nicht so genau weiß, wie er den Erfolg definieren soll. Ist jetzt viel oder wenig gesammelter Müll ein Erfolg? „Mein Wunsch ist es, dass wir in fünf Jahren überflüssig sind, weil das Rheinufer immer strahlend sauber ist“, so Umbach. „Es tut mir leid, aber ich denke, es wird nicht so kommen.“ Und doch hoffen er und seine Mitstreiter mit solchen Saubermann-Aktionen in das Bewusstsein der Bevölkerung vorzudringen und so die Achtsamkeit bei der Müllentsorgung zu erhöhen.

Wer am 11. September selbst etwas für die Rheinufer-Sauberkeit tun möchte, kann sich einer der gut 25 offenen Gruppen in Düsseldorf anschließen, oder spontan auf die Rheinwiesen unterhalb der Oberkassler Brücke kommen. Dort ist eine der RhineCleanup Materialausgabestellen (Handschuhe, Greifer, Müllsäcke) angesiedelt.