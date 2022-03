Umwelt in Düsseldorf : Auf Spurensuche am Pillebach

Der Pillebach zwischen Dernbuschweg und Peckhausweg: Die neue Fischaufstiegsanlage wurde hier durch das Hochwasser beschädigt. Foto: Ingel/Marc Ingel

Düsseldorf Bei der Gewässerschau schauen Fachleute mit interessierten Bürgern in Flüssen und am Ufer nach Missständen. Am Fliethbach und Pillebach gab es wenig zu beanstanden.

Von Marc Ingel

Eine amtliche Gewässerschau klingt erst einmal nicht sonderlich spektakulär. Diese öffentlichen Veranstaltungen sollen dazu dienen, Missstände aufzudecken und deren Beseitigung zeitnah einzuleiten, dafür ist es auch erlaubt, privaten Grund nach Anmeldung zu betreten. Doch was soll an den Düsseldorfer Flüsschen – der Rhein spielt ohnehin in einer eigenen Liga – schon groß im Argen liegen außer ein wenig weggeworfenem Müll?

Dennoch folgen knapp 30 Interessierte der Einladung des Umweltamtes, um sich von Knittkuhl aus durch Wald und Wiesen über Ludenberg bei einem dreistündigen Marsch bis zum Schützenplatz in Gerresheim durchzuschlagen. Dass der Start am Regenrückhaltebecken unweit der Bergischen Kaserne liegt, mag überraschen, denn vom Pillebach, und um den geht es an diesem Tag zuallererst, ist hier noch weit und breit nichts zu sehen. Aber hier fließt der Fliethbach. Obwohl fließt passt nicht so ganz, denn es handelt sich eher um einen fast knochentrockenes Rinnsal.

Rund 30 Interessierte machten sich bei der Gewässerschau entlang von Fliethbach und Pillebach auf die Suche nach Missständen. Foto: Ingel/Marc Ingel

Info Vom Gerricusplatz zur Düsselmündung Termin Die Gewässerschau ist öffentlich, es ist allen Interessierten gestattet, teilzunehmen. Am Mittwoch, 16. März, findet eine weitere Begehung zwischen der Gerricusstraße und der Mündung in die Nördliche Düssel statt. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Schützenplatz in Gerresheim.



Aktuell Aktuelle Infos gibt es kurz vor dem Termin unter www.duesseldorf.de/umweltamt/gewaesserschau

Das ist aber keineswegs immer so, sagt Gewässerspezialist Claus Bode. „Bei Regen sieht das hier anders aus. Und bis 2011 gab es nur ein Rohr durch den Wald, damit das aufgefangene Niederschlagswasser kontrolliert abfließen konnte. Jetzt wird es gedrosselt in den angelegten Fliethbach abgeführt. Und das Rohr ist stillgelegt.“ Ein Bach aus der Retorte also, der sich aber immerhin selbst seinen Weg gesucht hat. 300 Liter pro Sekunde aus dem Becken kann er dennoch problemlos aufnehmen.

Im Zuge der Wanderung wird schnell klar: Die angesprochenen Missstände können auch vermeintliche Kleinigkeiten sein, die der Laie schnell übersieht. Abflussprobleme, unbekannte Einleitstellen, Auskolkungen, was so viel bedeutet wie „durch fließendes Wasser hervorgerufene Vertiefungen“. „Wir sind ja hier auch nicht jeden Tag unterwegs, Spaziergänger schon eher. Sie sehen Dinge, von denen wir oft nichts wissen“, sagt Ingo Pähler, Abteilungsleiter für Gewässerschutz beim Umweltamt. Wie beispielsweise die Notwendigkeit einer fehlenden Furt im Weg, damit das vom Hang kommende Regenwasser besser abfließen kann und Wege nicht überflutet werden. Dabei schweift man dann aber auch schnell mal ab: So seien die Wege nach heftigem Regen oft unpassierbar – weil hier mit schwerem Gerät gefahren werde, lautet ein Vorwurf. Da muss dann Revierleiter Martin Schiller eingreifen: „Das sind hier auf dem ehemaligen Truppenübungsgelände keine Wander- sondern offiziell Wirtschaftswege. Sie müssen befahrbar sein, vor allem für Rettungsfahrzeuge. Darum geht‘s.“

Im März 2021 verfärbte sich der Pillebach nach dem Missgeschick eines Dachdeckers mit grüner Lebensmittelfarbe. Foto: Eberhard Seitz

Ansonsten halten sich auffallende Missstände – für die Behebung wäre der Stadtentwässerungsbetrieb zuständig – in Grenzen. Aber man weiß ja nie: So verfärbte sich der Pillebach in Höhe des Neubaugebiets Quellenbusch im März vergangenen Jahres plötzlich grün. Ein Chemieunfall? Ganz so schlimm war es nicht; ein Dachdecker wollte die mögliche Undichtigkeit auf einem Flachdach mit Wasser, das mit einer ungefährlichen Lebensmittelfarbe eingefärbt war, überprüfen. Über den Dachablauf gelangte es in den öffentlichen Kanal, der an der Bergischen Landstraße in den Pillebach mündet. Alles halb so wild; ein saftiges Bußgeld gab es für die Aktion aber trotzdem.