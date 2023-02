„Filmtour“ durch Düsseldorf Dagmar Dahmen zeigt Drehorte bekannter Filme

Nicht nur Schauspieler oder Regisseure aus Düsseldorf haben im Filmgeschäft Karriere gemacht. Auch Orte in der Landeshauptstadt stehen für ganz besonderes Flair – so wie die Kunstakademie. Dort hat Oscar-Preistäger Florian Henckel von Donnersmarck 2018 sein „Werk ohne Autor“ gedreht. „Was auch wenige wissen, ist, dass Tatort-Kultkommissar Schimanski alias Götz George öfter in Düsseldorf gedreht hat. Alleine 27 Drehorte für den Duisburg-Tatort sind in Düsseldorf zu finden“, so Dahmen. „Schimmi ist auch Schuld, dass die Idee zur Filmtour Düsseldorf geboren wurde. Es stellte sich eben die Frage, was wurde neben dem Tatort noch so alles hier gedreht?“ Eine ganze Menge wie sich herausstellte. Neben der Serie „Verbotene Liebe“ unter anderem auch die Anwaltsserie „Falk“. Darin spielt Fritz Karl, der mit der gebürtigen Düsseldorfer Schauspielerin Elena Uhlig liiert ist, einen exzentrischen Rechtsanwalt.