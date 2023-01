Familiengeschichte in Düsseldorf Spurensuche im Alten Schlachthof

In den umfangreichen Listen, die dort archiviert sind, fand sich ein wichtiger Hinweis auf den Verbleib von Fritz Kann. Während seine Frau – Marcels Großmutter – unter anderem Namen mit ihren Kindern weiterlebte, begann für ihn am 22. April 1942 die Odyssee eines bürokratisch organisierten Mordes, die im polnischen Izbica endete. An deren Ausgangspunkt stand für ihn und 941 weitere Juden in Düsseldorf immer eine Anordnung aus Berlin, dem sogenannten „Schnellbrief“, unterschrieben von Adolf Eichmann. So perfide es ist, dass die Nazis jeden kleinsten Schritt dokumentiert hatten, für den Historiker Schröder sind die Aufzeichnungen eine Hilfe, um Zeitzeugen bei Fragen zum Schicksal der Angehörigen zu unterstützen. „Die Abläufe bis zur Deportation waren akribisch geplant. Die jüdischen Menschen mussten sogar Tickets für ihren Transport durch die Reichsbahn in die Lager bezahlen. Die Listen sind oft die letzte Spur, die sie hinterließen“, sagte der Historiker nach der Vorführung des Films.