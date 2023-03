Brautpaare in Düsseldorf Auf der Hochzeitswiese wachsen neue Bäume

Wenn von Williamschrist, Pasoren und der Biesterfelder Renette die Rede ist, geht es nicht um Religion, sondern um Obstsorten: Am Samstag wurden zwölf Apfel- und Birnenbäume bei einem Pflanzfest in Urdenbach an ihre neuen Paten „übergeben“. Das Ritual, als Brautpaar einen gemeinsamen Obstbaum zu pflanzen, soll für eine lange Ehe und Fruchtbarkeit sorgen – der vorindustrielle Brauch wurde von Pro Düsseldorf wieder ins Leben gerufen. Insgesamt fünf Hochzeitswiesen gibt es in Düsseldorf: „Begonnen hat alles am Hexhof in Hubbelrath“, erzählt Robert Scheuß vom Garten- Friedhofs- und Forstamt der Stadt Düsseldorf. „Das kam so gut an, dass bald neue Flächen benötigt wurden.“