Finanzwirtschaft : Auf dem Weg zur Smart City

Düsseldorf Im Kreativzentrum „Flora und Fauna“ sprachen Düsseldorfs neuer Digital-Chef und eine Geschäftsführerin der Commerzbank. Bei beiden ging es um die Herausforderungen der digitalen Transformation.

Wenn Johanna Tjaden über ihr Lieblingsthema „die Transformation von der Bank zum Technologieunternehmen“ spricht, dann kommt sie schnell in Fahrt. Seit sieben Jahren verantwortet sie von Düsseldorf aus als Managing Director und Mitglied der Geschäftsführung das Geschäft mit den Unternehmerkunden der Commerzbank in Nordrhein-Westfalen und sie ist eine der Treiberin, wenn es darum geht, „ihre“ Bank für die Zukunft digital fit zu machen. Bei einem der spannenden Vorträgen vor Kreativen in den neuen Räumen von „Flora und Fauna“ gab die 37-Jährige einen kleinen Einblick in die Strategie des Finanzdienstleisters mit seinen 49.000 Mitarbeitern. Demnach wird man ein Technologieunternehmen nur, wenn aktiv in die Prozesse, in die IT eingegriffen wird. Ein Grund – so Tjaden – warum die Bank 700 Millionen Euro jährlich investiert und mit 74 FinTech-Unternehmen kooperiert, um den Entwicklungsprozess technisch umzusetzen und zu modernisieren. Eine der zentralen Herausforderungen sieht die Expertin im Zusammenspiel von „persönlich und digital“, das heißt: Den Kunden so viel Beratung und Technik online und offline wie möglich zu bieten.