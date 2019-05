Auf dem Rhein in Düsseldorf : Katzenberger eröffnet Hundewiese

Auf dem Rhein in Düsseldorf

Düsseldorf Eine Katze unter vielen Hunden: Anfang Juni kommt Daniela Katzenberger nach Düsseldorf, um eine schwimmende Hundewiese auf dem Rhein zu eröffnen.

Der rund 1000 Quadratmeter große Ponton legt am 7. Juni in Höhe der Theodor-Heuss-Brücke an. Die Fläche bietet Rollrasen, einen Hundeparcours, Tierfotografen und Hundetrainer.