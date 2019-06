Prozess vor dem Landgericht Düsseldorf : Wie das Landeskriminalamt der Audi-Bande auf die Spur kam

Düsseldorf Im Prozess gegen drei Mitglieder der Audi-Bande hat am Dienstag ein LKA-Beamter ausgesagt. Die Täter waren hoch spezialisiert und brauchten pro Automat nur drei Minuten. Doch mit einem Peilsender der Polizei hatten sie offenbar nicht gerechnet.

Der 48-jährige LKA-Ermittler schilderte nicht nur, warum seit 2015 immer mehr NRW-Banken von der Bande heimgesucht wurden, sondern auch deren Vorgehensweise. Demnach wurden Garagen in Tatortnähe angemietet, frisch gestohlene Audi-Limousinen mit bis zu 500 PS darin versteckt – und auch das nötige Equipment für die nächtlichen Beutezüge. Ein Trupp der Bande habe stets aus drei Männern bestanden: Einem Spezialisten für den Aufbruch der Geldautomaten, einem „Gasmann“ (der per lanzenartigem Stab dann das Gas einfüllte, es per Elektroschocker zur Zündung brachte) sowie einem Fahrer. Mit Leihautos sollen solche Täter-Trios aus den Niederlanden unbehelligt zu ihren „Bunker-Garagen“ gefahren und kurz danach in schwarzer Kleidung samt Sturmhauben den sorgsam einstudierten Ablauf in Windeseile umgesetzt haben. Zwischen der Anfahrt und der Flucht samt Bargeld halten sich Profis laut Zeugenaussage nicht mal drei Minuten am Tatort auf. Auf die Spur des jetzt angeklagten Trios sei eine Ermittlungskommission aus deutschen und niederländischen Beamten durch einen simplen Trick gekommen, so der LKA-Zeuge weiter. Nachdem der 28-jährige Angeklagte in Utrecht mehrfach als Automater-Knacker verdächtigt worden war, gelang es der Polizei, einen Mietwagen der Truppe heimlich mit einem Peilsender zu präparieren. So führte einer der Einsatztrupps die Ermittler zu einer Garage in Marl – ganz in der Nähe eines Bankautomaten. Auch DNA-Spuren der Angeklagten sollen an diversen Tatorten entdeckt worden sein. Am Mittwoch steht beim Landgericht schon der nächste Prozesstag an.