Profisport in Düsseldorf : Auch Stars der Polo-Szene spielten mit

Hochklassigen Sport boten die Spieler sowie die Pferde am Wochenende in Kalkum. Der „High Goal Cup“ wurde ausgetragen, ein Turnier der besten Polospieler Deutschlands und vieler Stars aus Argentinien. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Am Turnier in Kalkum nahmen auch Profis aus Argentinien teil. Der High Goal Cup hat sich zunehmend etabliert. Was jetzt am Wochenende geboten wurde.

Am Wochenende war der Waldrand in Kalkum wieder Ziel vieler Polo-Freunde aus der Region. Im Poloclub wurde der „High Goal Cup“ ausgetragen, ein Turnier der besten Polospieler Deutschlands, vor allem aber der argentinischen Stars in diesem faszinierenden Reiter- und Pferdesport.

Seit 2007 hat sich das Turnier zu einer der renommiertesten Poloveranstaltungen entwickelt. „High Goal“, das bedeutet oberste Spielklasse. Somit bilden die Düsseldorfer Spiele den Höhepunkt der Deutschen Polo-Saison 2022. Gründer des Cups und Veranstalter des Turniers ist Christopher Kirsch. Mit einem Handicap von 4 gehört der auf Gut Aspern bei Hamburg lebende Profispieler zu den Besten in Deutschland und ist Mitglied der Nationalmannschaft. An den drei Spieltagen moderierte er die Begegnungen der Mannschaften und erläuterte den zahlreich anwesenden Freunden des Pferdesports, was die besondere Qualität der jeweiligen Spieler ausmachte. Unterstützt wurde er von dem italienischen Nationalspieler und amtierenden Europameister Francisco („Paco“) Macloughlin.

Info Mehr zu den Spielern beim Turnier Weitere Teams Für Intocast trat der Österreicher Matthias Norman an, mit den Argentiniern Cristobal und Miguel Duggan, sowie Bautista Beguerre. Auch für Hajo mit Matthias Werz spielten drei Argentinier. Veuve Clicquot / Schockemühle präsentierte Daniel Deistler und Patrick Maleitzke mit dem holländischen Nationalspieler Pablo van der Brink und dem argentinischen Weltmeister Valentin Novillo Astrada.

Die auf Deutsch und Englisch gegebenen Erklärungen wurden vom Publikum dankbar aufgenommen, Denn wer das Spiel kennt, weiß, dass man mit vielen kürzeren und längeren Unterbrechungen rechnen muss. So kommt es, dass die eigentlich sieben Minuten dauernden Abschnitte häufig wesentlich länger dauern. Die am Rand des Spielfelds leuchtende Uhr wird für jede Unterbrechung angehalten. Gründe für die Unterbrechungen sind Regelverstöße, die mit Strafen geahndet werden, oder das häufig notwendige Wechseln der Pferde.

Sechs Mannschaften mit ihren jeweils vier Spielern traten gegeneinander an. Benannt wurden die Teams nach ihren Sponsoren, die auch am Rand des Spielfelds mit Bewirtungszelten für Ehrengäste präsent waren. Das Team Bucherer wurde wie schon vor drei Jahren durch den Argentinier Santiago Marambo ins Feld geführt. Damals siegte er an der Seite von Christopher Kirsch. In diesem Jahr spielte er mit dem Österreicher Robert Kofler und zwei weiteren Argentiniern, Balalome Bayugar und Segundo Condese. Für das Team Porsche kämpfte Otto Blank, der Präsident des Polo-Clubs Düsseldorf, zusammen mit den Argentiniern Julito Astrada und Chris Beguerie, neben Kutlay Yaprak, einem weiteren Düsseldorfer.

Von herausragender Bedeutung für das Turnier Team Ullrich, mit den Spielern Patrick Maas, Cristobal Durrieu, Ciriano de Urquiza und Adrian Laplacette. Letzterer wird in Polo-Spielerkreisen nur „Adriancito“ genannt, weil bereits sein gleichnamiger Vater eine große Rolle in dem Sport spielte (Mehr zu den Teams, siehe Infobox).

Die große Zahl von Profis aus Argentinien kann Christopher Kirsch leicht erklären: „Dort ist Polo extrem populär und viele Spieler erreichen dort Handicaps von über 5, nicht wenige sogar die höchste Stufe von 10. In unserem Turnier darf man nur ab Handicap 3 teilnehmen.“ Auch die Pferde kommen meist aus Argentinien: „Hier in Düsseldorf haben wir 150 Pferde für das Turnier bereitgestellt. Aus Gründen des Tierschutzes müssen die Tiere per Flugzeug, nicht per Schiff, transportiert werden. Das kostet manchmal mehr als das Tier selbst.“