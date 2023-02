Kolumne Die Woche in Düsseldorf Warum wir die Pandemie nicht vergessen sollten

Es war ein Aha-Erlebnis. Bei einem Besuch in einem meiner Lieblingssupermärkte im Düsseldorfer Süden gab es eine Lücke im Regal, die augenblicklich ein Kopf-Kino in Gang setzte. Denn diese Lücke klaffte dort, wo sonst das Toilettenpapier steht. Warum, weiß ich nicht, vielleicht wurden die Verkaufsflächen neu organisiert, vielleicht war kurz zuvor noch einmal genau dieses Regal blank geputzt worden. Doch dieser Anblick belebte eine Erinnerung an Zeiten mit sehr vielen Leerstellen. Geschlossene Geschäfte im Lockdown, eine Kö und eine Schadowstraße, die wirkten, als ob sie die Kulisse für irgendeinen Science-Fiction-Film wären, in dem Menschen sich nur noch mit Ausnahmegenehmigung draußen aufhalten dürfen. Und eine Altstadt mit der vermeintlich längsten Theke der Welt, auf deren Tresen sich eine Zeit lang vor allem eins sammelte: viel Staub, weil Fässer im Keller und Zapfhähne geschlossen blieben. Doch dicht waren nicht nur Hähne. Dicht waren zwischendrin auch die Schulen und Kitas von Angermund bis Hellerhof. Und wer Kinder hatte, die er im Spagat zwischen Homeoffice und Homeschooling irgendwie bei Laune halten musste, merkte, wie sich der Nachwuchs an jeder Zoom-Konferenz – so sie denn überhaupt funktionierte – festhielt. Sicher auch, weil es wenigstens ein bisschen so war, als säße man in der eigenen Klasse. Neben Freunden, mit denen man streiten und lachen konnte.