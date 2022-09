Verfassungsbeschwerde : Düsseldorfer klagen für sauberere Luft

Düsseldorf/Berlin Mehrere Betroffene fordern eine rasche Umsetzung von strengeren Grenzwerten für Feinstaub und Stickstoffdioxid. Dazu haben sie mit Unterstützung der Deutschen Umwelthilfe und ClientEarth eine Verfassungsbeschwerde eingereicht.

Sieben Betroffene, die in der Nähe von stark mit Feinstaub und Stickstoffdioxid belasteten Straßen in Düsseldorf , Berlin, München und Frankfurt leben, ziehen laut einer Pressemitteilung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) nun für ihr Grundrecht auf Gesundheit vor das Bundesverfassungsgericht . Konkret fordern sie mit Unterstützung der DUH und ClientEarth eine schnelle Umsetzung der Grenzwert-Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) für Stickstoffdioxid und Feinstaub. Die nationalen Werte schützen nach Angaben der DUH „nachweislich nicht vor den gesundheitlichen Risiken der Luftschadstoffbelastung“.

Die WHO empfiehlt Grenzwerte, die bis zu fünf Mal niedriger sind als die aktuell hier geltenden Werte. Aus Düsseldorf klagt eine Mutter, deren Name nicht in der Zeitung stehen soll, stellvertretend für ihre beiden minderjährigen Kinder: „Auch in der Stadt müssen Kinder gesund aufwachsen können, ohne durch Luftverschmutzung krank zu werden.“