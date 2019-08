Attraktive Sportangebote für alle Altersgruppen : Düsseldorf erklärt September zum Bewegungsmonat

Düsseldorf Bewegungsangebote für alle gibt es im Monat September in Düsseldorf. Die Stadt lädt unter dem Motto „aktiv – gesund – entspannt“ zum Mitmachen ein.

Jeder kann teilnehmen und aus Aktionen und Angeboten wählen. „Es sind mehr als 50 Veranstaltungen“, sagt Sportdezernent Burkhard Hintzsche. Dazu zählen die kostenlosen täglichen Angebote von Sport im Park und Aktionen, die sich dem Motto „aktiv – gesund – entspannt“ widmen. Neben Sportangeboten für alle Bevölkerungsschichten gibt es auch solche, die für bestimmte Zielgruppen bestimmt sind. Speziell für Senioren gibt es etwa Yoga, Schwimmen und Bewegungstanz. Das Inklusionssportabzeichen können Menschen mit geistiger Behinderung und Menschen ohne Behinderung am 18. September im Arena-Sportpark ablegen. Die Münster-Therme bietet Schwimmen für Männer und Frauen an. Ein großes Kita-Bewegungscamp für 1000 Kinder findet vom 24. bis 26. September in der Leichtathletikhalle statt. Bewegte Pausen für städtische Mitarbeiter hält das September-Programm bereit und jeweils samstags ist Zeit für ein Tischtennis-Schnuppertraining für Kinder bei Borussia Düsseldorf. Ob Yoga-Nacht im Hofgarten (Donnerstag, 12.September, 20 bis 21.15 Uhr), Mitmach-Zirkus im Bürgerhaus Benrath vom Zentrum Plus (dienstags von 10 bis 11.30 Uhr) oder ein Badminton-Schnupperkurs (freitags von 15 bis 17 Uhr) auf der Vennhauser Allee 62: Die unterschiedlichen Angebote sollen die Facetten der Sportstadt in den Fokus rücken. „Es wäre schön, wenn wir viele Menschen animieren, über den September hinaus Sport zu treiben und damit etwas für ihre eigene Gesundheit zu tun“, sagt Meyer-Falcke. Bewegung helfe der Vorbeugung Erkrankungen wie Diabetes, Schlaganfall und Herzinfarkt.

„Der Bewegungsmonat will die Menschen in Düsseldorf in Bewegung bringen, damit sie aktiv und gesund sind“, sagt Stadtdirektor und Sportdezernent Burkhard Hintzsche. Auch im Wettbewerb können sich Interessierte messen: Auf dem Programm stehen der Stadtwerke Düsseldorf Halbmarathon auf der Kö oder der Viactiv Halbmarathon zwischen Düsseldorf und Duisburg. Schulen können unter anderem am „Zu Fuß zur Schule“-Tag (23. September) und am Tag des Wassersports (27. September) teilnehmen. Am 14. September, findet im Strandbad Lörick das jährliche Hundeschwimmen zum Saisonende statt.