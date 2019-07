Asphalt Festival : Spontaner Publikumschor in der Düsseldorfer Altstadt

Düssledorf Ein Klavier, ein Saxophon, zwei Musiker - und die Passanten in der Altstadt als spontaner Chor: Am Samstag zeigte das Asphalt Festival, dass die ganze Stadt ein Ort der Kultur sein kann.

Musik macht das Leben schön. Für Erlebnisse dieser Art sorgt in diesen Tagen das Asphalt Festival in Düsseldorf. In den U-Bahn-Stationen Heinrich-Heine-Allee, Kirchplatz und Oberbilker Markt sind Klaviere aufgestellt, jedermann darf darauf spielen. Manchmal kommen aber auch Profis vorbei und sorgen für gute Stimmung.

Am Samstagmittag verteilte an der Heinrich-Heine-Allee ein Duo Textzettel an Dutzende Passanten, die stehen blieben und spontan einen Publikumschor bildeten. Zu Klavier- und Saxophonklängen schallten Klassiker wie „Yellow Submarine“, „You‘ll never Walk Alone“, „Freude schöner Götterfunken“ oder „Wonderful World“ durch die Passage.