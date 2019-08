ASG-Bildungsforum in Düsseldorf : Was man im Bildungsforum alles lernen kann

Was man im Bildungsforum alles lernen kann

ASG-Bildungsforum in Düsseldorf

Seminarleiterin Claudia Busse bietet im ASG-Bildungsforum Deutsch-Kurse für Ausländer an. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Das ASG-Bildungsforum in Düsseldorf hat sein Bildungsprogramm für die zweite Jahreshälfte 2019 veröffentlicht. Eine neue Internetseite soll Interessenten dabei helfen sich besser bei den zahlreichen Angeboten zurechtzufinden.

Saisonale Gerichte kochen, die eigene Rhetorik verbessern oder lieber beim Yoga Stress abbauen? Wer sich weiterbilden möchte oder nach einem neuen Hobby sucht, der wird im Programm des ASG-Bildungsforums Düsseldorf ziemlich sicher fündig. Die gut 50 Mitarbeiter haben für die Zeit von Juli bis Dezember 2019 eine breite Palette an verschiedenen Kursen und Vorträgen zusammengestellt. Insgesamt sieben Bildungskategorien stehen zur Auswahl, die von Berufs- und Arbeitsleben bis zu Kunst, Kultur und Kreativität reichen. Die jeweiligen Seminare und Vorträge werden von Fachleuten geleitet. „Wir kooperieren mit über 500 freien Dozenten“, sagt Petra Budde, Leiterin des ASG-Bildungsforums in Düsseldorf. „Einige von ihnen arbeiten schon seit Jahren mit uns zusammen. Da wir das Angebot um neue Themen erweitert haben, kommen gleichzeitig auch neue Experten hinzu.“

Erstmals wird es im Programm einen Grundkurs zu Videofilmtechnik und -schnitt geben, der am 31. August beginnt. Auch ein Bildungsurlaub zur Lebenshilfe „Was macht eine gute Entscheidung aus?“ vom 9. bis zum 13. Dezember sowie das Ausstellungsprojekt „Ein Koffer für das Leben“, das im Oktober startet, gehören zum Angebot des Bildungsforums. Klassische Kurse, wie zum Beispiel die Eltern-Kind-Seminare, runden das Programm für die zweite Jahreshälfte 2019 ab. Auch der Sprachkurs Deutsch wird wieder angeboten und erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. „Es wird immer gesagt: Na ja, bei der ASG kann man halt Deutsch lernen. Aber unsere Arbeit geht weit über den Sprachunterricht hinaus“, sagt Mareike Plank, die seit 2007 für das Bildungsforum arbeitet. „Wir besuchen mit den Teilnehmern zum Beispiel die Stadtbücherei, die Verbraucherzentrale und die Mahn- und Gedenkstätten. Wir helfen den Menschen, so das Leben und die Kultur in Deutschland besser zu verstehen und sich hier vor Ort zu orientieren.“ Neben dem Kursangebot wurde auch die Darstellung des Bildungsprogramms überarbeitet: „Wir haben uns dieses Mal für ein sehr übersichtliches Programmheft entschieden, bei dem die Inhalte auf das Nötigste reduziert wurden“, erzählt Budde. „Alle zusätzlichen Informationen können auf unserer Internetseite eingesehen werden, denn auch den Onlineauftritt haben wir passend zum neuen Programm überarbeitet.“