Problembaustelle : Auch noch Asbest im Polizeipräsidium

Düsseldorf Im teils schon sanierten Altbau muss der neue Putz wieder ab – und die Fertigstellung verschiebt sich erneut. Die Polizei kann nicht einmal die Leitstelle im fertigen Neubau nutzen. Einzug ist nun frühestens Ende 2023.

Der Um- und Neubau des Präsidiums am Jürgensplatz, der schon seit vier Jahren überfällig ist, verzögert sich erneut. Frühestens Ende 2023 soll er nun beendet sein, Insider halten auch diese Zahl für „optimistisch“. Der Grund ist, dass Asbest im Altbau gefunden worden ist. Die Polizei muss als Folge noch länger im Ausweichquartier im ehemaligen Innenministerium an der Haroldstraße bleiben.

Die Polizei muss erneut umplanen: Einige Abteilungen sollten in diesen Tagen in den Neubau an der Neusser Straße ziehen, der ebenfalls im Zuge des Bauprojekts entstanden ist. Der ist fertig, auch die Leitstelle – Herzstück der Polizei – ist komplett einsatzbereit. Weil der Asbest im alten Gebäudeteil aber zunächst unter besonderen Sicherheitsvorkehrungen entsorgt werden muss, kann die Leitstelle nicht in Betrieb gehen – sie ist nur durch den Altbau zu erreichen. Erst wenn die Verbindungen zwischen Alt- und Neubau wieder geschlossen sind, kann sie genutzt werden. Das sei wohl frühestens im Herbst möglich, heißt es aus Polizeikreisen.