Art Giants Düsseldorf rufen zu Spenden auf Erstochener Jungbasketballer - kostenloser Eintritt zu Spiel

Der Ticketshop des Vereins öffnet am Donnerstag um 12 Uhr, dort können die kostenlosen Eintrittskarten gebucht werden. Diese könnten auch vor dem Spiel an der Tageskasse erworben werden, dort sei jedoch mit Wartezeiten zu rechnen, teilte der Verein mit. Die Halle, das Castello an der Karl-Hohmann-Straße in Reisholz, öffne am Samstag bereits zwei Stunden vor Spielbeginn (19 Uhr).