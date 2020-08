Laschet trifft Merkel : Das Ständehaus ist Düsseldorfs gute Stube

Das Ständehaus auf einer Luftaufnahme. Hier tagte der Landtag von NRW bis 1988. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Düsseldorf Ministerpräsident Armin Laschet hat für das Treffen mit Angela Merkel am Dienstag eine besondere Örtlichkeit ausgesucht. Das Ständehaus liegt im Herzen von Düsseldorf. Der Bau ist repräsentativ, geschichtsträchtig – und für Merkel nicht unbekannt.

Als der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vor rund einem Monat die Bundeskanzlerin empfing, sorgte er für ein Ambiente mit Postkartenidylle. Bei der Sitzung des bayrischen Landeskabinetts auf Schloss Herrenchiemsee entstanden spektakuläre Fotos mit royalen Ambiente, mit denen Söder ein Zeichen für seine Ambitionen in Berlin setzte.

Nun hat NRW-Ministerpräsident und Söder-Widersacher Armin Laschet (CDU) seine Gelegenheit für Bilder mit Angela Merkel und hat sich ebenfalls für eine besondere Örtlichkeit entschieden, die auf Fotos viel hermachen dürfte. Laschet empfängt die Kanzlerin mitten im Herzen der Landeshauptstadt im Ständehaus, einem von Düsseldorfs repräsentativsten und geschichtsträchtigsten Orten – der Angela Merkel nicht unbekannt ist.

Das Gebäude mit der Glaskuppel befindet sich in Gehnähe zum Landeshaus, in dem die Staatskanzlei ansässig ist. Mit Blick auf den Infektionsschutz können dort die Kabinettssitzungen allerdings derzeit nicht in dem Gebäude am Rheinufer ausgerichtet werden, zumal Bauarbeiten laufen. Das Kabinett tagt daher an wechselnden Orten, diesmal wurde dem Anlass entsprechend ein besonders schöner ausgesucht.

Das Ständehaus erinnert an Düsseldorfs lange Tradition als Regierungssitz. Es wurde 1880 fertiggestellt und diente ursprünglich als Parlamentsgebäude des Provinziallandtags der preußischen Rheinlande, also der Vertretung für das Rheinland in der Zeit, als die Region zu Preußen gehörte. Der Neubau erfolgte an einer historischen Parkanlage mit alten Bäumen und zwei großen Teichen – auch ein hübsches Motiv für gemeinsame Bilder mit der Kanzlerin.

An die parlamentarische Tradition des Baus knüpfte das junge Bundesland NRW an. Am 15. März 1949 tagte der erste gewählte Landtag im Ständehaus, bis 1988 blieb es der Parlamentssitz. Dann zogen die Abgeordneten aus Platzmangel einige hundert Meter weiter in den schneckenförmigen Neubau am Rheinufer (der bald erweitert werden soll, weil er den Parlamentariern und ihrem Apparat inzwischen ebenfalls zu klein geworden ist.)

Heute ist das Ständehaus vor allem als Museum bekannt. Nach einem aufwendigen Umbau, der dem Gebäude unter anderem ein Glasdach und ein Untergeschoss mit Bullaugen-Fenstern brachte, wurde es 2001 als einer der beiden Hauptsitze der landeseigenen Kunstsammlung NRW eröffnet. Das K21 im Ständehaus hat sich dabei auf Gegenwartskunst spezialisiert.

Das große, komplett weiß gehaltene Foyer mit den umlaufenden Galerien wird aber auch für Veranstaltungen genutzt. Beim Ständehaus-Treff versammeln sich regelmäßig die Spitzen aus Düsseldorfs Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zu den Gästen der Reihe, die von der Rheinische Post Mediengruppe veranstaltet wird, zählte auch Angela Merkel. Sie war drei Mal dabei, zuletzt im Mai 2017.

