Bauen in Düsseldorf Factory-Campus erhält ein neues Arkadengebäude

Damit ging Unternehmer Marc Breddermann, Gründer von Factory- Campus, vor rund sieben Jahren an den Start und verwandelte die ehemalige Lindemann-Maschinenfabrik an der Erkrather Straße 401 in einen modernen Coworking-Space mit Industrieschick. Seit 2016 bietet der Factory-Campus Arbeitsplätze und Büroräume für Freiberufler, junge Unternehmen, Existenzgründer, Business-Nomaden, die sich hier – umgeben von Gleichgesinnten – austauschen können. Verbinden, teilen, kreieren und einander helfen: Die Community spielt am Factory- Campus eine wichtige Rolle.