Vermarktung des Stadions : Fortuna und Stadt einigen sich beim Arena-Vertrag

Düsseldorf Lange haben Fortuna Düsseldorf und Stadt über die Arena-Nutzung diskutiert. Nun gibt es eine Einigung. Fortuna bekommt kein Exklusivrecht in der Arena, soll aber besser beteiligt werden. Eine Erhöhung der Pacht gibt es frühestens in drei Jahren.

Zwischen Fortuna und der Stadt hing der Haussegen in den letzten Wochen schief. Der Klub war sauer, weil er nicht über die Aufnahme des KFC Uerdingen in das Düsseldorfer Stadion informiert worden war. Die Fußballer aus der Nachbarstadt erweitern ihre Spielstätte und müssen eine Saison ausweichen.

Miethöhe Fortuna Düsseldorf bringt derzeit 1,2 Millionen Euro im Jahr für die Arena auf, ab der kommenden Saison sollen es rund 3,2 Millionen Euro sein. In der zweiten Liga würde eine Jahresmiete von 1,6 Millionen Euro fällig. Fortuna erhält im Gegenzug alle Rechte an der Vermarktung, tritt aber einige wieder an die Stadt ab. Sie zahlt also mit Geld und Rechten, in summa bleibt ein Wert von sechs Millionen Euro bei der Stadt. Die Ratsleute im Aufsichtsrat verlangen eine Anpassung der Miete, wenn die Arena oft ausverkauft ist, damit die Stadt an den Mehreinnahmen beteiligt wird. Dies soll aber nur im letzten Jahr des über drei Jahre laufenden Vertrages möglich sein. Einen besonderen Sprung soll es dann aber nicht geben, die Erhöhungen soll eher einen Inflationsausgleich darstellen, ist von beiden Seiten zu hören.