Arena-Sponsoring in Düsseldorf: FDP will keine „Subventionen“ mehr für Fortuna

Düsseldorf Die FDP will nicht, dass Oberbürgermeister Thomas Geisel dem Neu-Erstligisten zu große Zugeständnisse macht, wenn es um die Vermarktung der Arena geht. Entscheiden müssten über solche Themen die politischen Gremien.

Man habe in den vergangenen 15 Jahren über die Gremien die Fortuna massiv finanziell unterstützt, erklärte Lehmhaus. Die Politik habe in schlechten Zeiten also an der Seite des Klubs gestanden: „Nun muss Schluss sein mit unberechtigten Subventionen.“ Die Liberalen argumentieren, mit dem Aufstieg hätten sich die Möglichkeiten der Fortuna verbessert, an höhere Einnahmen zu kommen. „Fortuna muss sehr viel mehr Geld für die Miete und für die Vermarktungsmöglichkeiten in der Arena an die Stadt bezahlen, damit von diesen Mehreinnahmen andere Sportarten und Sportevents in der Stadt profitieren können.“