Geschäftshaus in Düsseldorf Architekten protestieren gegen unnötigen Abriss von Gebäuden

Kennedydamm, Königsallee, Kreuzstraße: An vielen Standorten in Düsseldorf werden Büro- und Gewerbehäuser abgerissen und wiederum durch neue Bürogebäude ersetzt. Vor dem Hintergrund von Leerstand und einem Mangel an bezahlbarem Wohnraum kritisiert der Verein „Architects for Future“ diese Praxis. Auch das Büro- und Gewerbeobjekt an der Oststraße 34 (ehemals Elektronik Conrad) soll in etwa einem Jahr abgerissen werden. „Um anschließend wieder ein Bürogebäude mit fast dem exakten Volumen zu errichten. Das macht doch keinen Sinn“, sagt Yannis Kulosa, Sprecher von „Architects for Future“, die aus diesem Grund am Montag eine Mahnwache vor dem Haus an der Oststraße abhielten.