Archäologische Sensation in Düsseldorf : Krüge aus dem 15. Jahrhundert gefunden

Diese Trichterhalskrüge wurden in dem Gerresheimer Brunnen gefunden. Sie sind noch fast vollständig erhalten und mit aufwändigen Verzierungen versehen. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf/Institut für Denkmalschutz und Denkmalpflege

Düsseldorf Bei den Ausgrabungen am Alter Markt in Düsseldorf-Gerresheim sind jetzt neue Funde aufgetaucht – eine archäologische Sensation. Eigentlich sollte an der Stelle ein Bauvorhaben umgesetzt werden.