Beschäftigungszahlen in Düsseldorf : Arbeitslosenzahl in Düsseldorf geht zurück

Düsseldorf Mehr Menschen im Alter von mehr als 55 Jahren haben eine Arbeitsstelle. Sie und ihre Erfahrung gewinnen besonders angesichts des Fachkräftemangels weiter an Bedeutung.

Fast 73.700 der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Landeshauptstadt sind der Arbeitsagentur zufolge 55 Jahre alt oder älter. Innerhalb eines Jahres stieg die Anzahl der älteren, sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer um fast 4400 Menschen (6,3 Prozent) an. Diese Entwicklung macht sich auch in der Beschäftigungsquote bemerkbar: Während 2014 nur 43 Prozent der Düsseldorfer Bevölkerung zwischen 55 und 65 Jahren sozialversicherungspflichtig beschäftigt war, ist die Beschäftigtenquote in dieser Altersgruppe aktuell auf 51,3 Prozent angestiegen. „Es ist erfreulich, dass immer mehr Menschen über 55 Jahre beschäftigt sind. Ihr beruflicher Erfahrungsschatz ist aufgrund des Bedarfs an gut qualifizierten Fachkräften und des demografischen Wandels von hohem Wert“, sagt Birgitta Kubsch-von Harten. Dennoch sei es eine gesellschaftliche Aufgabe und eine Aufgabe in den Personalabteilungen, altersgerechte Rahmenbedingungen zu schaffen „und so die Arbeitsfähigkeit älterer Arbeitnehmer optimal zu unterstützen und von ihren Kompetenzen zu profitieren“.