Arbeitskreis Kultur im Düsseldorfer Stadtbezirk 8 : Musik und Malerei rund um das Schloss Eller

Ditmar Kuhlmeier (l.) und seine Vereinsmitglieder Gisela Georg und Lutz Nikodemski setzen sich für die Kultur in Eller ein. Foto: Anne Orthen (ort)/Orthen, Anne (ort)

Düsseldorf Der Arbeitskreis Kultur organisiert Konzerte und Ausstellungen im Stadtbezirk 8. Aktuell sucht der Verein neue Mitglieder – auch für den Vorstand.

Kulturelle Vereine haben es oft nicht leicht in Düsseldorf, weiß Ditmar Kuhlmeier aus Erfahrung. Er sitzt im Vorstand des Vereins Arbeitskreis Kultur und muss jedes Jahr neu mit der Politik über die Zuschüsse verhandeln. „Das Budget sinkt Jahr für Jahr“, sagt Kuhlmeier. Dabei sei sein Verein bisher relativ wenig von den städtischen Sparmaßnahmen betroffen gewesen.

Sein Verein, der Arbeitskreis Kultur, hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunst und Musik im Stadtbezirk 8 zu fördern – also in den Stadtteilen Eller, Lierenfeld, Vennhausen und Unterbach. Das Zentrum ihrer Bemühungen liegt dabei im und um das Schloss Eller: Dort veranstaltet der Verein jährlich zehn Konzerte verschiedener Musikrichtungen – beispielsweise im Prinzensaal oder im Gewölbekeller. „Das Schloss wurde ja renoviert, es ist wirklich eine besondere Kulisse“, sagt Kuhlmeier. Zu den Konzerten im Schloss kommen noch weitere Auftritte im zugehörigen Park und Pavillon in den Sommermonaten.