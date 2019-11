Neuer Arbeitskreis : Bewusstsein für Düsseldorfs koloniale Vergangenheit

Mehrere Straßen in Düsseldorf sind nach Menschen benannt, die in den Kolonien die einheimische Bevölkerung unterdrückten. Foto: Maren Könemann

Düsseldorf Mitglieder einer Initiative beschäftigen sich mit umstrittenen Straßennamen. Sie wollen Wissen über den Kolonialismus verbreiten.

Den wenigsten Passanten stößt der Name der Leutweinstraße im Stadtteil Urdenbach auf. Für Stefanie Michels, die bis vor Kurzem den Lehrstuhl für die Geschichte europäischer Expansion an der Heinrich-Heine-Universität innehatte, und ihre Mitstreiter, ist er jedoch ein Ärgernis. Denn die Straße ist nach Theodor Gotthilf Leutwein benannt, dem 1921 verstorbenen Gouverneur der Kolonie Deutsch-Südwestafrika.

Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist es, mehr Bewusstsein für die Rolle zu schaffen, die Düsseldorf während der Kolonialzeit gespielt hat. Denn nicht nur aus Berlin und Hamburg kamen die deutschen Bestrebungen, Gebiete in Afrika und Asien zu kontrollieren. Auch die Düsseldorfer Wirtschaft hatte maßgeblichen Anteil an dieser Expansion und dem Leid, das damit verbunden ist.

„Wir wollen, dass sich die Menschen ihrer historischen Verantwortung auch aus dieser Epoche bewusst sind“, sagt Mit-Initiatorin des Arbeitskreises Caroline Authaler. Sie begrüßt die aktuell noch laufende Untersuchung der Stadt, die kritische Straßennamen in Düsseldorf auf den Prüfstand stellt. „Langfristig wünschen wir uns die Umbenennung etwa der Leutwein-, Soden- und anderer Straßen“, so Authaler. Ehe dieses Projekt in Angriff genommen wird, will der Arbeitskreis jedoch die Ergebnisse der Stadt abwarten.