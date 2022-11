Industrie in Düsseldorf : Arbeitgeberverband in Düsseldorf kritisiert die Warnstreiks

Michael Grütering, Arbeitgeberverband Elektro/Metall. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Michael Grütering, Hauptgeschäftsführer des Düsseldorfer Arbeitgeberverbands der Metall- und Elektroindustrie, erhebt Vorwürfe gegen die IG Metall. Was er der Gewerkschaft genau vorwirft.

Die Warnstreiks in der Industrie stoßen auf Kritik. Michael Grütering, Hauptgeschäftsführer des Düsseldorfer Arbeitgeberverbands der Metall- und Elektroindustrie, sagt: „Die Warnstreiks in den Düsseldorfer Betrieben können wir nicht nachvollziehen. Unsere Unternehmen befinden sich in einer schwierigen Situation, denken wir beispielsweise an unterbrochene Lieferketten, stark steigende Materialpreise, Wirtschaftsflaute und Energiekrise. Die Gewerkschaft vergibt mit den Streiks die Chance, die Verhandlungen in der nötigen sachgerechten Atmosphäre fortzuführen.“

Grütering fordert, dass die IG Metall nun lieber am Verhandlungstisch statt auf der Straße Bewegung zeigen soll. „Wir möchten auf der Grundlage des in der dritten Tarifverhandlung vorgelegten Angebots zügig zu einem tragfähigen Ergebnis kommen. Wir haben kein Interesse daran, die Tarifrunde 2022 in die Länge zu ziehen.“ Bei diesem letzten Punkt dürfte die IG Metall sogar zustimmen. Sie argumentiert allerdings, dass die Streiks zu einer Beschleunigung beitragen sollen. Die Gewerkschaft kritisiert zudem, dass kein konkretes Angebot für eine tabellenwirksame Erhöhung der Gehälter vorgelegt worden sei. Sie fordert acht Prozent mehr.

Grütering kann das nicht nachvollziehen. Aus seiner Sicht trage „das bisherige Arbeitgeber-Angebot der schwierigen Wirtschaftslage ebenso Rechnung wie den Sorgen der Beschäftigten über den Anstieg der Verbraucherpreise“. Überdies hätten die Arbeitgeber den tarifpolitischen Werkzeugkasten mit all seinen Instrumenten weit geöffnet, um eine gute Lösung zu erreichen.