Kommentar : Aquazoo muss gepflegt werden

Düsseldorf In den Aquazoo zu investieren, lohnt sich: Er sorgt für die Bildung vieler Kinder und hat große Anziehungskraft für Besucher. Das sollte auch so bleiben.

Natürlich ist nicht immer für alles Geld da. Und es gibt in Düsseldorf zweifelsfrei noch andere Kulturbauten, in die zeitnah der eine oder andere Euro gesteckt werden muss. Das Aquazoo Löbbecke Museum aber ist Düsseldorfs erfolgreichstes Kulturinstitut, zieht täglich mehr als 3000 Besucher an, vor allem Familien mit Kindern. Auch in deren Bildung würde mit einer Erweiterung investiert – und gleichzeitig die Chance erhöht, dass das Haus dank wechselnder Ausstellungen auch in ein paar Jahren noch beliebt und gut besucht ist. Womöglich könnte man sogar überlegen, das Ganze sofort noch eine Nummer größer zu planen, an den Außenbereich zu denken – der Freundeskreis gibt sich in diesem Punkt freilich noch zurückhaltend, kann sich einen nächsten Schritt vielleicht in zehn, 15 Jahren ebenfalls vorstellen. Klar ist aber: Der Aquazoo verdient ebenso gute Pflege wie, sagen wir, seine Pinguine.