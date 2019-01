Institut am Nordpark bietet „Early Bird Führung" an : Aquazoo engagiert sich für asiatische Singvögel

Das Institut bietet „Early Bird Führungen“ an. Schon am Samstag können Frühaufsteher teilnehmen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(wie) In Asien stehen zahlreiche der 850 Vogelarten kurz vor der Ausrottung. Daher hat der Europäische Zooverband EAZA (European Association of Zoos and Aquaria) die „Silent Forest“-Kampagne ins Leben gerufen, an der sich auch das Aquazoo Löbbecke Museum beteiligt.

Ziele der Kampagne sind Öffentlichkeitsarbeit, finanzielle Unterstützung für Artenschutzprojekte, die Etablierung von Zuchtstationen, sowohl in der Heimat der Tiere als auch in den Zoos, und Forschungsprojekte zu initiieren. Noch vorhandene Populationen und mögliche Habitate für Wiederansiedelungsprojekte sollen so aufgespürt und unter Schutz gestellt werden.

Sechs Singvogelarten wurden von der EAZA ausgewählt, um als sogenannte Flagship-Species für ihren Erhalt und den ihrer wilden Verwandten zu werben. Einen von den ausgewählten Singvögeln, den Balistar, pflegt auch das Aquazoo Löbbecke Museum. Die Kinabaluelster ist das Symboltier der Kampagne und ziert unter anderem das Logo.