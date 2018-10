Aquazoo in Düsseldorf in den Herbstferien besuchen

Düsseldorf Bei Krake, Pinguin und Co. können Besucher Regen und Wind entkommen. Besonders in den Ferien ist der Andrang im Aquazoo allerdings groß, es empfiehlt sich der Vorverkauf für Tickets.

Es wird wärmer Weiter geht es vorbei an bunten Korallenriffen und Piranhas im tropischen Amazonas-Becken. Danach gelangt man zum Aufgang in den Landbereich. Vor allem für die kleinen Besucher bietet sich dort die Gelegenheit, sich aufzuwärmen. Für sie gibt es eine Rampe, die zum Erklimmen auf allen Vieren einlädt.



Langsam wird es heiß Bei den Gundis, flauschigen Nagetieren aus Nordafrika, wird einem warm ums Herz. Mit ihrem feinen, dichten Fell kuscheln sie sich am liebsten zu fünft unter einem Wärmestrahler zusammen. Gundis mögen es so richtig heiß, Temperaturen von rund 40 Grad sind zumindest zeitweise optimal.

Tropenfeeling Derart vorgewärmt, erreichen die Besucher direkt nebenan die große Tropenhalle. Bei Temperaturen um die 30 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von 70 bis 90 Prozent fühlen sich die Tiere und Pflanzen aus der Äquator-Region richtig wohl. Auch so mancher Besucher bleibt gerne ein wenig länger in der Halle, schließlich gilt es, inmitten üppiger Pflanzenpracht Krokodile, Schildkröten, Leguane und Frösche zu entdecken. Beim Verlassen der Tropenhalle ist wirklich jeder Besucher aufgewärmt und bestens für das Schmuddelwetter gewappnet.