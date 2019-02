Mindestalter 18 Jahre : Aquazoo bietet „schlüpfrige“ Führung zum Valentinstag

Krokodilkaimane (Caiman crocodylus) paaren sich oft stundenlang. Zwischendurch müssen die Tiere zum Luftholen an die Wasseroberfläche,(c)Landeshauptstadt Düsseldorf/Philipp Schroeder. Foto: Philipp Schroeder Aquazoo - Löbbecke Museum Düsseldorf

Düsseldorf Am 14. Februar bietet der Aquazoo eine Führung zum Liebesleben der Tiere an. Mitmachen dürfen nur Volljährige, zu erfahren ist an diesem Tag unter anderem, dass Krokodilkaimane sich oft stundenlang paaren.

„Passend zum Valentinstag können sich interessierte Paare auf eine spannende und durchaus ,schlüpfrige’ Tour begeben“, heißt es in der Beschreibung.

Zur Begrüßung gibt es einen Sektempfang, danach gehe es in kleinen Gruppen zu den „verliebten“ Bewohnern des Aquazoos. Zu erfahren ist an diesem Tag unter anderem, dass Krokodilkaimane sich oft stundenlang paaren und zwischendurch zum Luftholen an die Wasseroberfläche müssen.

