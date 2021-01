Aquazoo in Düsseldorf : Fisch Hoshi schmust mit seinen Pflegern

Aquazoo in Düsseldorf

Düsseldorf Hoshi ist ein kleiner Juwelen-Felsenhüpfer. Er lebt im Aquazoo in Düsseldorf. Und er schmust sehr gerne mit seinen Pflegern. Einen handzahmen Fisch, das gibt es bestimmt nicht oft.

Seit 2017 lebt er in dem großen Korallenzuchtbecken hinter den Kulissen des Meerwasserbereichs im Aquazoo Löbbecke Museum: Hoshiko (japanisch für "Kleiner Stern"), ein knapp zehn Zentimeter langer Juwelen-Felshüpfer, lateinisch Salarias fasciatus. Vom Team des Zoos liebevoll "Hoshi" genannt, hat der kleine Fisch eine ganz besondere Verbindung zu seinen Tierpflegern aufgebaut. Regelmäßig sucht der Felshüpfer den direkten Kontakt zu ihnen und geht auf "Schmusekurs".

Normalerweise wird der Kontakt zwischen Wildtieren und Menschen in Zoos und Aquarien auf ein Minimum reduziert. Die Tiere sollen Wildtiere bleiben. Nur in Ausnahmefällen wie beim sogenannten "Medical Training" werden Tiere an die Hände der Pflegenden gewöhnt. Ausnahmen bestätigen aber auch hier die Regel. Manche der Aquazoo-Bewohner suchen aktiv den Kontakt und haben dabei ein überaus einnehmendes Wesen.