Aquazoo Düsseldorf warnt vor Klimawandel : Der Wetterfrosch ist vom Aussterben bedroht

Düsseldorf Der Klimawandel macht sich vor allem am Artensterben bemerkbar. Um auf die Situation bedrohter Amphibien aufmerksam zu machen, startet der Aquazoo in Düsseldorf eine Kooperation mit Wetter Online.

Wenn er die Leiter hochklettert, wird es warm und sonnig. So ganz stimmt der Mythos um den sogenannten Wetterfrosch zwar nicht, einiges drauf hat der europäische Laubfrosch, wie er eigentlich heißt, jedoch trotzdem. So stehen auf seinem Speiseplan vorwiegend Insekten, von denen einige auch Krankheiten an Menschen übertragen.