Für den Notfall : App zeigt Defibrillatoren der Stadt

Düsseldorf „Gut versorgt in Düsseldorf“ weist in einer Karte die Erste-Hilfe-Geräte aus.

Adressen von Apotheken und Ärzten und Notrufnummern kann man bereits in der städtischen App „Gut versorgt in Düsseldorf“ finden. Seit Kurzem liefert die kostenfreie App aber auch weitere Informationen, die lebensrettend sein können. Unter der Rubrik Notrufnummern erscheint nun auch eine Karte, die alle städtischen und weitere Gebäude in der Stadt anzeigt, in denen Defibrillatoren für den Notfall bereitstehen. Gut 330 gibt es zurzeit in der Stadt.