Nach Kontrolle in Düsseldorf : Apothekerin sollte 1000 Euro für zehn Minuten Abwesenheit zahlen

Düsseldorf Muss eine Apothekerin einen Vertreter suchen, wenn sie kurz außer Haus ist – auch wenn ihre Angestellten im Geschäft sind? So ist es zwar vorgeschrieben. Doch gegen eine deshalb von der Stadt verhängte Geldbuße setzte sich eine Düsseldorferin vor Gericht zur Wehr.

Mit 100 Euro Bußgeld für jede einzelne Minute, die sie nicht in ihrer Apotheke war, sollte eine 56-jährige Inhaberin zur Kasse gebeten werden. Insgesamt 1000 Euro für zehn Minuten Abwesenheit plus städtische Verwaltungsgebühren wollte die Apothekerin aber nicht zahlen und legte Widerspruch ein. Am Freitag kam es zur Verhandlung im Amtsgericht, wo sie betonte, dass sich bei einer Apotheken-Kontrolle im Oktober 2019 mehrere qualifizierte Fachangestellte in ihrem Geschäft befunden hätten.

Die Geschäftsinhaberin sah sich an jenem 4.Oktober in einer Zwickmühle: Ausgerechnet kurz vor diesem Brückentag seien bei Bauarbeiten in jenem Stadtteil wichtige Kabel beschädigt und fast alle elektronischen Verbindungen lahm gelegt worden. Für dringende Geldgeschäfte (in der Bankfiliale direkt neben ihrer Apotheke) habe sie also für zehn Minuten ihren Betrieb verlassen.