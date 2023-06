Großer Apotheker- und Zahnärztestreik am Mittwoch Wo Düsseldorfer im Notfall Hilfe bekommen können

Wo bekomme ich bei schlimmen Zahnschmerzen Hilfe? Der Zentrale Zahnärztliche Notdienst (ZZN) an der Florastraße 36 (neben dem Evangelischen Krankenhaus) sichert die Versorgung von Notfall-Patienten und erweitert deswegen die Öffnungszeiten: Der ZZN stellt am Mittwoch bereits ab 8 Uhr früh ein Behandlungsteam für Patientinnen und Patienten bereit, deren Praxen wegen der Demonstration in Köln geschlossen bleibt. Der ZZN schließt erst am nächsten Tag, also am Donnerstag, um 6 Uhr morgens.